На Северно-Кавказкой ж/д задерживаются 46 поездов

Задержки произошли из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Задерживаются 46 поездов на Северно-Кавказкой железной дороге в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае, сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время с опозданием следуют 46 поездов", - сказано в сообщении.

На конечные станции уже прибыло 63 задержанных поезда, еще 6 - введены в график, уточнили в ФПК.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - сказано в сообщении. Обо всех изменениях компания информирует пассажиров по смс.