Буланова поздравила бойцов СВО с Новым годом, пожелав им здоровья

Российские исполнители ранее также поздравили читателей ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова в своем новогоднем видеообращении к читателям ТАСС поздравила военнослужащих России с праздником. Она пожелала им скорого возвращения домой.

"Я поздравляю с Новым Годом всех бойцов СВО, желаю им здоровья и возвращения скорейшего домой с победой", - сказала артистка.

Ранее российские исполнители также поздравили читателей ТАСС. Так, народный артист РФ Олег Газманов поблагодарил участников СВО за службу, отметив, что ценит и гордится тем, что его песни сопровождают бойцов. В свою очередь заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) пожелал военным еще больше побед.