WSJ: Трамп скрывает синяки гримом и другие физические признаки старения

По данным The Wall Street Journal, советники президента все чаще замечают внешние проявления его возраста

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, советники президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у него началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди. Газета напоминает, что в ходе первого срока Трамп преуменьшал серьезность симптомов COVID-19 и не разглашал детали медицинских процедур.

Вместе с тем лечащий врач президента Шон Барбабелла заявил, что Трамп находится в "исключительном здравии" и полностью способен исполнять свои обязанности. Белый дом предоставил изданию результаты анализа ЭКГ, проведенного с помощью ИИ в клинике Майо, согласно которым состояние сердечно-сосудистой системы 79-летнего президента примерно соответствует 65 годам.

По словам главы центров услуг Medicare и Medicaid Мехмета Оза, президент демонстрирует "рациональный подход" и глубокое понимание даже самых сложных тем. Несмотря на возраст, Трамп сохраняет высокую публичную активность, часто отвечая на вопросы прессы и проводя официальные ужины, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который в конце срока старался избегать импровизированных выступлений.