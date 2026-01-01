В 150 городах РФ и 8 странах мира прошла акция "Муромская дорожка"

В 2026 году событие прошло в 13-й раз

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Спортивно-миссионерская акция "Муромская дорожка", посвященная памяти русского святого Илии Муромца, прошла в Москве и еще более чем 150 городах России, а также в Австралии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Сербии, США, Таиланде и Узбекистане. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

По их словам, цель акции - способствовать продвижению здорового образа жизни и укреплению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. С 2014 года в мероприятии приняли участие порядка 100 тыс. человек. В 2026 году "Муромская дорожка" прошла в 13-й раз.

В Москве участники "Муромской дорожки" - взрослые и дети - посетили молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, затем совершили пробежку до боксерского клуба "Торпедо", где тренировку провел олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. В мероприятии также принял участие вице-председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество", двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

По данным организаторов, "Муромские дорожки" прошли более чем в 150 городах России и 8 странах мира. В частности, в Анадыре, Барнауле, Белграде (Сербия), Бишкеке (Киргизия), Волгограде, Воронеже, Иванове, Каракога (Казахстан), Красноярске, Курске, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Самуе (Таиланд), Санкт-Петербурге, Сиднее (Австралия), Солигорск (Белоруссия), Ташкенте (Узбекистан), Твери, Тирасполе, Тольятти, Томске, Чебоксарах, Череповце, Южно-Сахалинске, Ялте.

Преподобный Илия Печерский (Муромец) - русский святой, герой народных былин, живший в XII веке и причисленный к лику святых в 1643 году. Его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.