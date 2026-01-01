В горных районах Сочи восстановили электроснабжение всех населенных пунктов

Ремонтные бригады продолжают оперативно выезжать на точечные заявки потребителей

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Электроснабжение населенных пунктов в горных районах города-курорта Сочи полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

В начале недели непогода затронула часть регионов юга России, в том числе Краснодарский край и Республику Адыгея, действовало штормовое предупреждение. В центральном районе Сочи из-за снега было затруднено движение автотранспорта. Из-за снега и ветра упало несколько деревьев, заблокировав движение по дорогам. В Адлерском районе с разной интенсивностью шел дождь, незначительно подтопив участки дорожной сети. Обильный снегопад продолжался в Красной Поляне, движение на отдельных участках здесь было затруднено.

Как отметили в оперштабе региона, в горных районах Сочи восстановили электроснабжение всех пострадавших от непогоды населенных пунктов. В отдаленных поселениях, в том числе в селе Солохаул, из-за отсутствия проезда для спецтехники задействовали передвижные дизельные генераторы. Они будут работать до полного восстановления сети. Ремонтные бригады продолжают оперативно выезжать на точечные заявки потребителей.

В оперштабе также отметили, что в Апшеронском районе Краснодарского края частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Хадыженске и Тверском сельском поселении, поселке Нефтегорском, а также Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях.