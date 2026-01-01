В Минске назвали удар ВСУ по Херсонской области нарушением гуманитарного права

Соболезнования семьям погибших выразила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова назвала удар ВСУ по Херсонской области грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа в Telegram-канале.

Кочанова поддержала свою коллегу председателя Совфеда Валентину Матвиенко в осуждении ударов ВСУ беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, в результате которых погибли свыше двух десятков мирных граждан, включая детей.

"Мы всегда с глубокой болью воспринимаем известия о гибели мирного населения в зонах вооруженных конфликтов и считаем подобные атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права", - отметила председатель Совета Республики.

Она подчеркнула, что атаки на гражданское население ничем не могут быть оправданы, а в текущих условиях создают крайне негативный фон для политико-дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.

Кочанова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, по меньшей мере 24 человека погибли. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие погибшие сгорели заживо.