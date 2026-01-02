В РФ в 2025 году выдали более 290 тыс. водительских прав взамен иностранным

Выданные за рубежом национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными в России по истечении года, напомнили в МВД

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД выдали более 290 тыс. российских водительских удостоверений на основании иностранных удостоверений за 11 месяцев 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За 11 месяцев 2025 года было выдано более 290 тыс. российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления автомобилем в России по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся или являвшимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства РФ или по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца, который является гражданином РФ.

Законом предусматривается выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в иностранных государствах, являющихся совместно с РФ участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения. Россия является государством - участником Конвенции о дорожном движении, заключенной в Женеве 19 сентября 1949 года и Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 8 ноября 1968 года.

Перечень государств-участников указанных международных договоров размещен на сайте treaties.un.org в разделе "Депозитарий".