В Москве простятся с советским иллюзионистом Эмилем Кио

Причиной смерти стали проблемы с сердцем

Редакция сайта ТАСС

Артист цирка, иллюзионист Эмиль Кио © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прощание с советским и российским иллюзионистом Эмилем Кио состоится в прощальном зале Троекуровского кладбища, где пройдет и захоронение артиста.

Кио не стало 30 декабря. Как сообщил ТАСС источник, близкий к окружению иллюзиониста, последние полтора месяца он провел в больнице, а причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио (фамилия при рождении - Гиршфельд) - советский и российский артист цирка, иллюзионист. Родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Отец - Эмиль Теодорович Ренард-Кио, знаменитый советский иллюзионист и фокусник.

С 1961 года начал выступать как ассистент своего отца, позднее стал артистом "Союзгосцирка". Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк - фокус с маленьким "Запорожцем", из которого выходят 18 человек.