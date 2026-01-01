Матвиенко отметила потенциал Сахалинской области в логистике и производстве

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и жителей Сахалинской области с Днем образования региона и отметила его потенциал в логистике и производстве. Об этом говорится в тексте ее поздравительного письма в адрес губернатора и председателя областной думы.

"Уверена, что область упрочит свои позиции в качестве надежного оплота России на Дальнем Востоке, будет наращивать свой производственный и логистический потенциал", - написала Матвиенко.

Ведущую роль в экономике региона играют топливно-энергетический и рыбопромышленный комплексы, реализуемые инвестиционные проекты дают видимые результаты, отметила она. Растет число резидентов Сахалинского нефтегазового индустриального парка, идет модернизация Корсаковского морского торгового порта и других объектов портовой инфраструктуры, совершенствуется дорожная сеть, благоустраиваются общественные пространства, активно ведется жилищное строительство.

Председатель Совета Федерации отметила также талант и трудолюбие жителей Сахалинской области, их вклад в развитие региона, в сохранение культурного наследия и уникальных природных богатств. Большое внимание в области уделяется поддержке традиционных народных промыслов и ремесел, таких как айнская вышивка и нивхская аппликация, мастерство резьбы по дереву и обработки бересты. "Лучшие образцы произведений декоративно-прикладного искусства занимают заслуженное место в коллекциях историко-краеведческих музеев, являются достоянием Сахалинской области и всей нашей страны", - добавила Матвиенко.

Она пожелала области успехов и новых достижений.