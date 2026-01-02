Аферисты "заражают" вирусами гаджеты под предлогом обновления мобильных банков

Для этого мошенники выдаются себя за банковских служащих, предупредили в МВД

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мошенники внедрили в схемы обмана сценарии "заражения" мобильного компьютерного устройства вредоносными программами якобы от лица банковских работников под предлогом обновления банковских приложений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

По данным ведомства, аферисты выдают себя за представителей финансово-кредитного учреждения и сообщают о необходимости обновить банковское приложение. Для этого они присылают для скачивания файлы, содержащие формат архивных исполняемых файлов-приложений APK c названиями известных банков. Затем, чтобы собрать информацию с мобильного устройства, убеждают проверить в банковском приложении начисленные баллы или кешбэк.

В МВД пояснили, что преимущественно вредоносные программы позволяют аферистам собирать информацию о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Кроме того, они дают возможность узнать сведения о СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.