В ОП РФ предложили назначать меры поддержки многодетных без учета нуждаемости

Дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов, отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Меры поддержки для многодетных семей должны назначаться вне зависимости от показателей нуждаемости. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что в 2024 году президентом был подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей.

"Впервые был определен единый федеральный статус многодетной семьи, предложены, помимо федеральных мер, меры региональные. В 2024 году 41 субъект Российской Федерации из 89 реализовывал эти меры без оценки нуждаемости многодетных семей. В этом году 46. Да, безусловно, динамика есть, но она не такая, которая нужна", - отметил общественник. "Все меры поддержки многодетной семьи должны быть реализованы без критерия нуждаемости", - добавил он.

Многодетным семьям положены дополнительные налоговые вычеты, субсидия на погашение ипотеки, досрочная пенсия для мамы. Дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов: это, например, бесплатное питание для школьников, компенсация проезда на общественном транспорте, скидки на оплату ЖКУ, бесплатные лекарства, компенсация за школьную форму и многое другое.

Семьям с низкими доходами также предоставляется единое пособие. Оно назначается с учетом нуждаемости, но у многодетных есть послабления. К примеру, такие семьи могут иметь две машины, и это не является основанием для отказа в пособии.