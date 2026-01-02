Эксперт Адамовская рассказала, как часто школьникам надо заниматься на праздники

Это время не должно превышать 30-45 минут два-три раза в неделю, сообщила ученый секретарь ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Время, которое школьники посвящают учебе во время каникул, не должно превышать 30-45 минут два-три раза в неделю. Иначе ребенок не сможет полноценно отдохнуть на праздниках, сообщила ТАСС ученый секретарь ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка", кандидат биологических наук Оксана Адамовская.

"Если ребенок и родители (законные представители) приняли решение продолжить занятия, подтянуть школьный предмет, то заниматься лучше не более двух-трех раз в неделю по 30-45 мин. Иначе полноценный отдых у ребенка не получится", - сказала она.

Эксперт добавила, что с целью профилактики переутомления обучающихся предусмотрено чередование периода учебного времени и каникул. И лишь в отдельных случаях на периоды каникул допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, но не более 1/2 количества часов.

Адамовская отметила, что внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ. В их числе лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, туристско-краеведческие мероприятия, в том числе проводимые на природе, поездки.