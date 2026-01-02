Психолог Попова рекомендует отдохнуть от гаджетов в праздники

Поскольку постоянный скроллинг соцсетей вызывает тревожность и зависимость, отметила доцент Московского института психоанализа

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россиянам в праздники рекомендуется отдохнуть от гаджетов, поскольку постоянный скроллинг соцсетей вызывает тревожность и зависимость. Для этого нужно договориться с самим собой и с близкими, рассказала ТАСС доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

"Здесь нужно договориться с самим собой и начать с очень маленьких шагов. Например, с известной истории: во время общения с близкими все откладывают телефоны. Это должна быть договоренность. В праздники мы проводим время вместе, ходим в театры, на представления, гуляем. Такая договоренность, кроме спада напряжения от того, что ты без конца дергаешься, дает еще и удовольствие от общения, от концентрации друг на друге", - сказала Попова.

Она предложила договориться, что, например, при выходе на прогулку все оставляют телефоны дома. Это дает и пользу, и удовольствие от общения. "Сегодня люди уходят от настоящего живого общения. Но как психолог, практикующий специалист и преподаватель, могу сказать: как только люди попадают в среду настоящего теплого общения, они все расцветают, и телефоны правда не нужны. Они видят глаза, улыбки, сочувствие, сопереживание, и это дорогого стоит. Если делать акцент на ценностях, телефон перестает быть таким важным", - говорит психолог.

Она отметила, что откладывать телефоны важно и детям, а убедить их в этом поможет прежде всего личный пример. И очень важно не принуждать, а договориться, по-человечески сказать ребенку, что соскучился по общению с ним. В противном случае агрессия вызовет агрессию, у ребенка возникнет внутренний протест. При разговоре по душам же ребенок скорее всего откликнется, ощутив искренний интерес и проявление любви.

По словам Поповой, бесконтрольный скроллинг соцсетей вызывает высокий уровень тревожности и зависимость. Когда человек постоянно смотрит новостную ленту, читает уведомления, у него падает концентрация. Сосредоточиться на чем то основном становится все сложнее, кроме того, возникает привыкание.

Тревожные признаки

Попова отметила, что при появлении зависимости, когда сообщений нет, в лучшем случае появляется ощущение незаполненности, а в худшем - паника от того, что ты никому не нужен и произошло что-то ужасное. И если человек замечает, что у него самопроизвольно возникает тяга к телефону или компьютеру, он постоянно смотрит на экран и отвлекается от основной деятельности, то ему пора устраивать цифровой детокс.

Еще один тревожный признак - высокий уровень беспокойства, если телефон не издает звуков и не вибрирует. Человек поднимает трубку, переворачивает телефон, если он лежал экраном вниз, все время смотрит, что там происходит, не сломался ли он, не села ли батарейка. Это автоматическое действие, которое сначала происходит бессознательно, но в какой то момент становится очевидно: "Я без конца отвлекаюсь".