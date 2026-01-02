В России усилят ответственность работодателей за наем нелегальных мигрантов

Поправки подготовят МВД и ФСБ, указано в правительственном плане в сфере миграционной политики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют к июню 2026 года подготовить поправки об усилении ответственности работодателей за наем нелегальных мигрантов. Об этом говорится в правительственном плане в сфере миграционной политики, с которым ознакомился ТАСС.

"Усиление мер ответственности работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников, за нарушения миграционного законодательства. Срок: 10 июня 2026 года. Форма итогового документа - проект федерального закона", - говорится в распоряжении.

Разработкой поправок займутся МВД и ФСБ, указано в документе.

Необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение ответственности работодателей, была ранее прописана в новой Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина в октябре минувшего года. Среди поставленных в ней целей - снижение к 2030 году как общего числа незаконно находящихся на территории России иностранцев, так и доли мигрантов, работающих в стране нелегально.