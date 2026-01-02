Врач Тяжельников рассказал, как мягко выйти из череды новогодних застолий

Необходимо плавно возвращаться к привычному режиму питания, постепенно уменьшая порции еды, отметил доктор медицинских наук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. После череды новогодних застолий необходимо плавно возвращаться к привычному режиму питания, постепенно уменьшая порции еды. Разгрузочные дни и монодиеты могут привести к проблемам с ЖКТ и обострению хронических заболеваний, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения доктор наук Андрей Тяжельников.

"Новогодние праздники - это всегда изобилие любимых блюд, и новогодний "зажор" явление достаточно распространенное. И если такое произошло, то выходить из него нужно разумно. Резко возвращаться к привычному режиму - это не самый лучший вариант, потому что организм уже находится в стрессе после переедания, а если начать снижать суточную калорийность, то это может привести к увеличению аппетита, срывам и проблемам с ЖКТ", - сказал Тяжельников.

По его словам, стоит постепенно возвращаться к привычному рациону - уменьшать порции, добавлять больше овощей, зелени, рыбы, яйц и круп.

"Если захотите устроить себе разгрузочный день, то это должен быть не день без еды, а день с легкой пищей. Разумеется, устраивать себе такую разгрузку можно только если нет хронических заболеваний, гастрита и проблем с желчным пузырем", - пояснил собеседник агентства.

Врач также не рекомендует желающим похудеть садиться на монодиету. "Многие думают, что после монодиеты быстро уходит вес, но это не так - происходит потеря воды, а после вес возвращается снова. Для снижения веса необходимо комплексно сочетать питание и спорт", - отметил он.

Возвращаться к физическим нагрузкам также необходимо постепенно, увеличивая интенсивность тренировок. "Не нужно сразу после праздников бегать марафоны или изнывать от силовых тренировок в спортзале. В первые дни после "ленивых" выходных просто прогуляйтесь, сделайте зарядку, после можно подключить легкое кардио или йогу, а спустя пару недель вполне можно приступать к более серьезным физическим нагрузкам", - заключил собеседник агентства.