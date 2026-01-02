В Таганском районе Москвы отремонтировали жилой дом 19 века в стиле эклектики

На объекте обновили фасад, крышу, подвал и подъезд, а также произвели замену ряда инженерных систем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Жилой дом в центре столицы, построенный в стиле эклектики в 19 веке, капитально отремонтировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"В центре столицы привели в порядок примечательный дом с рустованным фасадом по адресу: переулок Факельный Большой, 8. На объекте обновили фасад, крышу, подвал и подъезд, а также произвели замену ряда инженерных систем. Для приведения в порядок исторического здания, возведенного еще в 19 веке в стиле эклектики, специалисты ФКР разработали индивидуальный проект. Были подобраны самые современные отечественные материалы и технологии, отвечающие особенностям здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по кирпичному фасаду начались с расчистки и промывки открытых плоскостей, места замокания мастера обработали антигрибковым составом. Далее специалисты тщательно привели в порядок декоративные элементы здания, выполненные из кирпича, сандрики, замковые камни, лучковые перемычки.

"После фасад окрасили по колористическому решению и вернули ему изначальные исторические цвета - "синий источник" и "сигнальный белый". В рамках работ по фасаду обновили входную группу, где установили новые современные двери. Цоколь здания оштукатурили и окрасили, на фасаде заменили отливы и отремонтировали откосы", - добавили в пресс-службе.

Также специалисты обновили внешнюю систему водостока на фасаде. Кроме того, завершены работы по скатной крыше, проведена замена обрешетки и кровельного покрытия. В чердачном помещении обеспечен температурно-влажностный режим при помощи плит из минеральной ваты. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

"В подъезде обновили напольную плитку, оштукатурили стены и потолок, привели в порядок ступени и перила лестниц. Также установили новые современные почтовые ящики. Мастера привели в порядок и подвальные помещения. В рамках работ по инженерным системам проложили новую электросеть, заменили магистрали центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. Также прошли работы по стоякам холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления и водоотведения", - уточнили в фонде.

Примечательный дом

Трехэтажный жилой дом в Большом Факельном переулке был возведен по индивидуальному проекту в 1860 году. Кирпичное здание обладает изящным рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. По периметру здания расположен венчающий карниз и межэтажные пояса.

Всего в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.