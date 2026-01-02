Почти 50% опрошенных россиян намерены в 2026 году правильно питаться

По данным исследования сети магазинов Fix Price и холдинга "Ромир", 39% респондентов выполняют большую часть своих обещаний

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян выбрала правильное питание в качестве главного обещания себе на 2026 год, среди женщин этот показатель выше. В то же время мужчины чаще обещали бросить курить, сказано в совместном исследовании сети магазинов Fix Price и исследовательского холдинга "Ромир", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Почти половина россиян (45%) в качестве обещания на 2026 год выбирают правильное питание. Среди женщин такой пункт особенно популярен: 50% против 36% у мужчин. <…> Сократить употребление алкоголя или полностью отказаться от него планируют 15%, а 14% пообещали себе бросить курить. Мужчины чаще женщин делают этот выбор - 22% против 10%", - говорится в исследовании.

По словам аналитиков, регулярные занятия спортом остаются приоритетом для 38%, причем этот вариант чаще выбирают молодые люди от 18 до 24 лет (45%).

38% планируют откладывать деньги, 31% - заниматься самообразованием, проходить курсы или осваивать новые хобби. 26% намерены проводить больше времени с семьей. Завершить или начать ремонт собираются 25% опрошенных.

По данным исследования, 39% респондентов выполняют большую часть своих обещаний, 25% - примерно половину, 20% - лишь некоторые, и 10% удается реализовать практически все намеченное.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 64 лет.