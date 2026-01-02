Гидрометцентр: минувшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала года

В Подмосковье холоднее всего было в Волоколамске, где мороз окреп до минус 18,6 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала года и одной из самых холодных за весь период календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Минувшей ночью столбики термометров на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, опустились до минус 13,9 градуса, с начала года это самый низкий показатель", - сказал собеседник агентства, отметив, что в Подмосковье ночью холоднее всего было в Волоколамске, где мороз окреп до минус 18,6 градуса.

В новогоднюю ночь самая низкая в столичном регионе температура воздуха была отмечена в поселке Черусти на восточных рубежах Подмосковья - минус 15,6 градуса. На главной метеостанции Москвы тогда же фиксировалось 9,2 градуса ниже нуля. Самой же холодной с начала календарной зимы стала ночь на 24 декабря, когда в столице мороз окреп до минус 16,4 градуса.

В течение дня погода в столичном регионе начнет меняться. На фоне облачности синоптики ожидают снегопад, местами метель. Температура воздуха - от минус 9 до минус 7 градусов, в Подмосковье - от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер южной четверти, скорость 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Аналогичная температура воздуха ожидается и предстоящей ночью. При этом снегопад, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, сохранится.