Врач Коваленко рассказал, как избежать травм в новогодние праздники

Один из факторов риска - это спешка и суета, сообщил главный врач университетской клинической больницы № 5 Сеченовского университета

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Удобная обувь, сон, разминка перед прогулкой и зарядка перед активным отдыхом помогут избежать большую часть травм. Самые частые из них касаются ушибов, растяжения связок, травм кистей, рассказал ТАСС главный врач университетской клинической больницы № 5 Сеченовского университета, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Коваленко.

"Неправильно подобранная и неудобная обувь может быть неустойчивой в зимнюю погоду, важно подбирать мягкую обувь без каблуков, потому что таким образом она будет защищать нас от бытовых травм. Опять же в праздничные дни, что характерно, мы чаще ложимся спать и просыпаемся позже, циркадные ритмы нарушаются. И недостаток сна или ухудшение его качества влияет на внимание, координацию, реакцию и способность быстро перестраивать движение - это тоже фактор определенного риска падения. Кроме того, в праздники мы из сидячего образа жизни резко переходим в более активную фазу, наши суставы и связки не всегда готовы к этому, перед прогулкой неплохо сделать небольшую разминку", - сказал он в преддверии Нового года.

Эксперт уточнил, что к наиболее часто встречающимся травмам на льду относятся ушибы, растяжение связок, травмы кисти, так как при падениях человек инстинктивно выставляет руки вперед. Еще один фактор риска - это спешка и суета. "В праздничные дни люди часто куда-то торопятся или берут тяжелую ношу, пакеты, руки заняты, внимание рассеяно, а устойчивость снижена. Для снижения риска травм нужно поддерживать режим сна и отдыха, каждый час недосыпа снижает внимание и увеличивает вероятность ошибок в движении. Если мы выбираем какие-то активные виды спорта, такие как катание на лыжах, коньках, плюшках-ватрушках то, безусловно, желательно сделать легкие упражнения для суставов и мышц, чтобы повысить их эластичность, улучшить кровоток", - посоветовал врач.

Что касается ожогов и порезов, при приготовлении блюд необходимо использовать разделочную доску и избегать спешки, не брать нож мокрыми руками, ничего не резать на весу. Если порез уже случился, то стоит обработать руки антисептиком, остановить кровотечение, приложить что-то холодное и плотно перебинтовать руку. "Когда мы говорим про ожоги, нужно правильно обращаться с пиротехническими изделиями. Детки часто могут случайно во время готовки обжечься, поэтому надо в таких случаях соблюдать правила безопасности, не оставлять горячие предметы без внимания, внимательно следить за детьми", - отметил он.