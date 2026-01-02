Эксперт Толмачев: ИИ сможет ставить диагнозы через один-два года

Генеративная модель для медицины будет использовать только проверенную информацию, чтобы не допускать ошибок, уточнил кандидат медицинских наук, руководитель Научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 2 января. /ТАСС/. Генеративные модели смогут ставить медицинские диагнозы через один-два года. Такой прогноз высказал ТАСС кандидат медицинских наук, руководитель Научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ Иван Толмачев.

"Если говорить о современном тренде - это генеративная модель. Через один-два года эти решения появятся. Можно будет отправить данные о здоровье пациента и на выходе модель скажет, чем он болен, даст рекомендации. Пока система не легализована, потому что сложно доказать ее безопасность и эффективность", - сказал Толмачев.

Он уточнил, что генеративная модель для медицины будет использовать только проверенную информацию, которую в нее загрузили, чтобы не допускать ошибок. Но это сложное направление для ИИ, так как справочная информация и подходы к тренировке моделей постоянно меняются.

По его словам, внедрение ИИ в медицину опаздывает на два-три года: многие разработки уже существуют, но они не получили разрешения для использования на практике. Любая модель перед введением должна пройти проверку на безопасность и эффективность в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).