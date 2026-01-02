В Подмосковье пройдет фестиваль по фигурному катанию "Хрустальный лед"

Он будет проходить с 2 по 17 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Первый областной фестиваль по фигурному катанию "Хрустальный лед" пройдет в парках Московской области с 2 по 17 января, художественным руководителем проекта выступает российский фигурист Илья Авербух. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"С 2 по 17 января в парках Московской области пройдет первый областной фестиваль по фигурному катанию "Хрустальный лед" под художественным руководством Ильи Авербуха", - говорится в сообщении.

Отборочный этап фестиваля состоится 2-10 января в городских округах: Люберцах, Лобне, Домодедово, Подольске, Балашихе, Одинцовском, Коломне, Дубне и Сергиевом Посаде. В эти дни на льду выступят фигуристы-любители. Каждое мероприятие будет завершаться ледовым спектаклем Авербуха - "Зимние сказки Подмосковья", в нем примут участие профессиональные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин и другие.

"Мы получили более 400 заявок от фигуристов-любителей со всех уголков Подмосковья и были приятно удивлены такому большому количеству людей, разделяющих интерес к ледовому искусству. Совсем скоро мы встретимся с участниками на катках Подмосковья и сможем вживую увидеть и оценить талант каждого", - привели в тексте слова Авербуха.

Как добавили в министерстве, завершится фестиваль масштабным гала-концертом 17 января в Центральном парке Пушкинского округа.