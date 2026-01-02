В Карелии число мероприятий для волонтеров на "Добро.рф" выросло на 36%

За 2025 год в проекте приняли участие более 200 добровольцев и 30 организаторов

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 января. /ТАСС/. Количество мероприятий, предложенных волонтерам в Карелии через портал "Добро.рф", за 2025 год выросло более чем на треть и составило 2,1 тыс. Это говорит о повышении культуры работы с волонтерами в регионе и обеспечивает их безопасность, сообщили ТАСС в Ресурсном центре развития добровольчества республики.

"Добро.рф" - единая информационная система в сфере развития добровольчества. Она объединяет людей, сообщества, государство вокруг идеи добра как нормы жизни для того, чтобы раскрыть потенциал и благополучие каждого человека. В 2025 году на портале были доступны 2 128 мероприятий для волонтеров в Карелии, в то время как годом раньше - 1 561. Таким образом, рост составил около 36,3%. В Ресурсном центре развития добровольчества связали такую динамику с проведением программ обучения для организаторов волонтерской деятельности и консультациями по работе с платформой.

"Ежемесячно увеличивается число организаторов, которые согласно базовым стандартам качества работы начинают привлекать волонтеров через платформу, а не через сторонние сервисы. Это происходит в том числе благодаря обучениям организаторов волонтеров, которые мы проводим в Ресурсном центре добровольчества, а также благодаря ежемесячным консультациям по работе с платформой. Такая динамика говорит о развитии культуры работы с волонтерами, в том числе и с точки зрения безопасности. Организаторы, которые долго не были готовы работать с платформой, увидели, что система действительно помогает найти помощников и облегчает некоторые юридические аспекты работы с волонтерами", - рассказала руководитель Ресурсного центра добровольчества Карелии, региональный координатор платформы "Добро.рф" Дарья Маковецкая.

В Доброцентре добавили, что одним из путей увеличения числа мероприятий стали краткосрочные программы выходного дня "Путешествуй, помогая", организованные при поддержке Фонда грантов главы Карелии. В рамках проекта проводилось обучение организаций самостоятельному созданию вакансий, также координаторы узнали, как налаживать сотрудничество для взаимодействия с добровольцами в будущем. За 2025 год в проекте приняли участие более 200 волонтеров и 30 организаторов.

Согласно данным портала, по итогам 2025 года самыми популярными направлениями волонтерства в регионе стали "Дети и молодежь", "Культура и искусство", а также "Спорт и события".