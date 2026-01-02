Психолог Сергиенко: дети должны сами узнать правду о существовании Деда Мороза

Эксперт отметила, что верить в сказку полезно не только детям, но и взрослым, так как это развивает мышление

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Дед Мороз формирует у детей представления о добре и дает надежду на светлое будущее, поэтому ребенку лучше самому постигнуть правду о его существовании. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор психологических наук Елена Сергиенко.

"Самые лучшие праздники на свете - Новый год и Рождество. Они дают нам надежду, укрепляют веру в будущее, позволяют с оптимизмом смотреть вперед. Для детей и взрослых Дед Мороз - прекрасный символ. Даже если взрослые понимают, что Дед Мороз - это условная фигура, это не значит, что нужно рассказывать об этом детям. Они сами все постепенно поймут и постигнут. Для них главное, что он - фигура добра, будущего, надежды и уверенности в себе", - сказала Сергиенко.

Эксперт также отметила, что верить в сказку полезно не только детям, но и взрослым, так как это развивает мышление и дает уверенность в том, что удача не пройдет мимо. "Верить - это некоторая способность, расширяющая наши когнитивные и ментальные способности. Вера помогает раздвигать реальный мир до возможных и невозможных вариантов, где существуют разные события и явления. Дед Мороз очень поддерживает детей и дает надежду на то, что мечты исполнятся. Это очень необходимые вещи для детского мышления. И для взрослого, только в других формах", - отметила она.

"Когда студенты сдают экзамены, они верят в приметы. Нельзя мыть голову или нужно пойти на экзамен в определенной одежде, потому что в ней точно повезет. Суеверия создают опору на то, что успех будет сопутствовать. Вера в удачу, а без нее невозможно жить. Десять раз выучишь, но если веры в удачу нет, то все может пойти прахом", - подчеркнула психолог.