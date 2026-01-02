В "ЛизаАлерт" назвали средства выживания в зимнем лесу

На экстренный случай с собой необходимо брать запасную верхнюю одежду, заряженный телефон, нож и яркий фонарь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Поход в зимний лес должен быть тщательно подготовленным, на экстренный случай с собой необходимо брать запасную верхнюю одежду, заряженный телефон с дополнительным аккумулятором, нож и яркий фонарь, а также грелку, куртку и стельки с подогревом, которые помогут сохранить тепло. Об этом ТАСС сообщил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Необходимо следить за своим температурным балансом, и одежда должна быть для этого подходящей. Важно иметь с собой сухую сменную одежду. Современный мир предполагает наличие химических грелок, которые можно использовать, но не напрямую к коже. Предполагает наличие стелек с подогревом, курток с подогревом. Все эти элементы позволят вам чувствовать себя комфортнее. Но они работают в штатных условиях, когда вы не терпите бедствия и находитесь в контролируемом процессе. Если что-то идет не так, то надо полагаться на достаточно простые вещи: теплую одежду, хорошую по сезону, на инструменты, такие как нож, топор и обязательно всегда заряженный мобильный телефон, дополнительный аккумулятор, яркий фонарь с дополнительными аккумуляторами", - сказал Сергеев.

Эксперт также подчеркнул, что экипировка должна соответствовать целям похода в лес. "[Должна быть] обувь, в которую не попадает снег, которая не промокает и сохраняет тепло. Обувь, которая позволяет двигаться с определенной динамикой, если вы собираетесь идти. Если вы собираетесь стоять, это совершенно другое. То есть костюм для рыбной ловли зимой никак не подойдет для движения. В костюме для рыбной ловли двигаться по высокому снегу будет просто невозможно", - добавил он.

Также Сергеев отметил, что перед походом в лес необходимо заранее изучить карту, подготовить укрытие и обдумать свои действия в случае ЧП. "И если вы все-таки собрались зимой на природу, вы должны хорошо понимать, как подготовить укрытие и что делать в экстренной ситуации. Вы должны проработать этот вопрос заранее, изучить карту и свой маршрут. Продумать, что будет, если что-то пойдет не так. В экстренной ситуации самое страшное - это паника. Не должно быть никакой паники. Действовать надо исключительно с холодным рассудком - именно это приведет вас обратно домой", - пояснил собеседник агентства.