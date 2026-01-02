Эксперт Воронков: посещаемость кинотеатров в праздники может вырасти на 30%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Посещаемость российских кинотеатров в новогодние праздники 2026 года может увеличиться на 30% по сравнению с 2025 годом на фоне выхода трех крупных релизов - "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино". Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"В этом году на Новый год выходят сразу три крупных проекта - "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино". Это всенародные бренды. <…> Пока мы прогнозируем плюс 30% к посещаемости по сравнению с прошлым годом. Да, это в основном детский и семейный контент, но объем предпродаж, реакция зрителей и вовлеченность аудитории показывают высокий потенциал", - сказал он.

По словам Воронкова, в течение года было заметно, как менялся баланс сил между проектами. "Интересно было наблюдать за рекламной гонкой. Еще летом многие были уверены, что "Чебурашка 2" станет бесспорным лидером, затем стала массированно появляться реклама "Буратино" и позже мощно включилось "Простоквашино" - с очень точными и сильными маркетинговыми ходами. Все участники сработали профессионально", - отметил он.

Воронков добавил, что в среднем зрители, вероятно, посетят кинотеатры дважды за праздники. "Я буду приятно удивлен, если по итогам праздников мы зафиксируем в среднем три похода в кино на человека. Скорее всего, основным показателей будут два похода, поскольку не посмотреть хотя бы два фильма будет сложно", - сказал он.