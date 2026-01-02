Российские артисты поздравили участников СВО с Новым годом

В частности, Николай Басков, Иван Охлобыстин, Александр Маршал, Юта, ST и Влада Miravi пожелали защитникам Родины здоровья, надежных друзей и высокой мотивации для движения вперед

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Актеры и музыканты России поздравили с Новым годом военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Николай Басков, Иван Охлобыстин, Группа "Кипелов", Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, SOPRANO Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi пожелали защитникам Родины здоровья, надежных друзей и высокой мотивации для движения вперед. Особенным пожеланием прозвучала возможность чаще видеть своих родных и скорее вернуться домой к любимым с победой. Артисты поблагодарили бойцов за их ратный труд. "Хочу сказать каждому большое спасибо за то дело, которое вы выбрали делом своей жизни: за то, что вы защищаете Родину, защищаете нас, защищаете свои семьи и делаете возможным прямо сейчас даже мое нахождение здесь", - сказал рэпер ST (Александр Степанов).

"Мы никогда не забываем, что наша безопасность и спокойная жизнь являются следствием вашей верности, идеалом вашей отваги и готовностью вставать на защиту тогда, когда это необходимо. Я желаю каждому из вас вернуться домой к своим родным. Та прекрасная Россия, которую мы знаем сейчас, держится на ваших гордых плечах. С Новым годом!" - поздравила бойцов исполнительница песни "Матушка-земля" Татьяна Куртукова.