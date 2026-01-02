Снег в Москве принесет ослабление морозов

Температура воздуха в городе составит минус 8-10 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Снег в Москве 2 января приведет к ослаблению морозов, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

"Сегодня основную роль в формировании метеорологических условий в столице будет играть североатлантический циклон, центр которого в середине дня окажется над акваторией Балтийского моря. Он закроет небо над регионом плотными облаками, принесет небольшой снег, усилит ветер и местами закружит слабыми метелями. Температура воздуха в городе - минус 8-10 градусов, по области - минус 8-13. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - написал Леус.

Он добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу временами прогнозируется снег, ночью - минус 7-9 градусов, днем - минус 1-3.