В Москве более 1 тыс. уличных часов зафиксировали начало нового года

За состоянием городских циферблатов и технической исправностью следит специальная служба времени АО "ОЭК"

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. уличных часов в Москве, оснащенных системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС, зафиксировали начало 2026 года. Об этом написал в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Более тысячи уличных часов в Москве зафиксировали начало нового года. Часы на улицах столицы оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС. Это гарантирует точность хода стрелок", - написал мэр.

По его словам, за состоянием городских циферблатов, внешним видом и технической исправностью следит специальная служба времени АО "ОЭК". Специалисты ежедневно проверяют чистоту корпусов и читаемость циферблатов, ход стрелок, работу подсветки. Мелкие повреждения устраняют прямо на месте, более комплексный ремонт проводят в специально оборудованной мастерской.

"Все уличные часы в Москве - электрические, они питаются от системы наружного освещения. А еще у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватит на 72 часа автономной работы", - добавил Собянин.

Первые уличные часы появились в столице в 1912 году, чтобы пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Они проработали вплоть до Олимпиады 1980 года. Современные городские часы - "преемники" циферблатов олимпийского периода. В отличие от своих предшественников, они весят не больше 25 кг. Почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и циферблаты с уникальным дизайном - таких в Москве 28, заключил Собянин.