Никитин исполнил желание девочки, мечтавшей встретиться с Безруковым

Глава Минтранса вручил ей билеты на спектакль "Хулиган. Исповедь"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министр транспорта России Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание 14-летней Маргариты Ивановой из Москвы, мечтавшей о встрече с актером Сергеем Безруковым на спектакле "Хулиган. Исповедь".

Глава Минтранса Андрей Никитин в Московском губернском театре в присутствии Сергея Безрукова и мамы Маргариты поздравил девочку с Новым годом и вручил ей билеты на спектакль. "16 января идем на "Хулигана", о котором она мечтала. Для нас это было действительно неожиданно, я не ожидала", - сказала мама девочки.

Ранее сообщалось, что Никитин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв шесть шариков с детскими пожеланиями с новогодней елки.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.