Григоренко исполнил желание восьмилетней Виктории в рамках "Елки желаний"

Девочка хотела встретиться с актерами фильма "Чебурашка 2"

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко исполнил мечту восьмилетней Виктории из Московской области, которая хотела встретиться с актерами фильма "Чебурашка 2", в рамках проводимой акции "Елка желаний".

На премьере фильма "Чебурашка 2", которая прошла в кинотеатре "Октябрь", Виктория смогла лично пообщаться с героями картины и встретиться с актерами, которых она любит. Виктория побеседовала с Ольгой Кузьминой, озвучившей Чебурашку, и познакомилась с Ильей Кондратенко, сыгравшим Гошу, внука Гены. Также она пообщалась с Евой Смирновой, исполнившей роль Сони. Сергей Гармаш, сыгравший Крокодила Гену, тоже уделил внимание Виктории. Кроме того, на премьере ребенка ждали фотографии с ростовыми куклами персонажей, аквагрим и сладкие угощения.

После премьеры Григоренко пригласил Вику и ее семью на студию "Союзмультфильм", чтобы показать, как создавались первые мультфильмы о Чебурашке. На студии они вместе озвучили фрагмент анимационного фильма, посетили студию "захвата движения" и обменялись новогодними подарками. Специально для Вики на экране в фойе показали анимационную открытку с поздравлением от Чебурашки. Затем Вика, ее семья и вице-премьер посетили музей студии, где узнали об истории создания мультфильмов о Чебурашке и о процессе анимации. Экскурсию провел генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. На студии Вика и Григоренко также озвучили Чебурашку и Гену. После этого Вику познакомили с технологией захвата движения. Она оживила Чебурашку, а руководитель отдела захвата движения киностудии Сергей Лобанков показал, как правильно двигаться, и записал движения для Крокодила Гены. В завершение визита Григоренко исполнил еще одно желание Вики, подарив ей мольберт и художественные материалы.

Вице-премьер в ходе посещения киностудии признался, что Чебурашка был его любимым героем. "Мне кажется, Чебурашка такой персонаж, который не может быть не любимым. И парадокс Чебурашки, наверное, в том, что он любим не только детьми, но и взрослыми. И, как показывает и первый фильм, и второй фильм, на "Чебурашку" прямо люди идут в кинотеатр с семьями. Это не дети даже иногда ведут родителей смотреть фильм, а родители, прикрываясь детьми, идут смотреть с бабушками, дедушками, папами, мамами. На самом деле здорово, что начали появляться вот такие фильмы, здорово, что они интересны", - сказал он.

Григоренко также отметил, что в рамках акции объединяет детей объединяет то, что это исполнение желаний, и сама возможность соприкоснуться с исполнением чьего-то желания для взрослого человека это то, что сильно мотивирует. "Что касается результата - да, конечно, это исполнение мечты и эмоции ребенка. И я понимаю, что у детей это все останется на всю жизнь. Сама ситуация, при которой есть какая-то мечта и она вдруг исполнилась, сильно влияет на ребенка в лучшую сторону", - добавил он.

О "Елке желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.