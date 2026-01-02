Дегтярев исполнил мечту 16-летнего Дмитрия в рамках "Елки желаний"

Подросток встретился с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 16-летнего Дмитрия из Ростова-на-Дону о встрече с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым.

Дмитрий занимается спортивным плаванием спорта глухих, встреча с Поповым прошла на соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Москве. Попов поздравил Дмитрия и его мать с Новым годом, вручил им подарки, побеседовал с ними и оставил автограф.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.