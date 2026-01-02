Бесплатные экскурсии по знаковым объектам Москвы состоятся 3 и 10 января

Предварительная запись на экскурсию не требуется

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Блогер-историк проведет бесплатные двухчасовые экскурсии по знаковым объектам в центре столицы 3 и 10 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда капремонта Москвы.

"В январе Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы продолжает цикл бесплатных авторских экскурсий по знаковым объектам столицы и приглашает нас прогуляться по новому маршруту вместе с экскурсоводом, известным блогером-историком Даниилом Давыдовым. В этом месяце пешеходные прогулки в рамках цикла "Капитальная Москва" пройдут под названием "Зимние истории старой Москвы". <…> Экскурсии пройдут 3 и 10 января в 11:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная запись на экскурсию не требуется. Продолжительность каждой прогулки - 2 часа. "Желающим необходимо подойти в указанное время к месту старта. Даниил Давыдов будет ждать всех напротив дома №9, строение 1 в Лялином переулке", - уточнили в пресс-службе.

Также променад пройдет по улицам Покровка и Маросейка, Армянскому переулку и Мясницкой улице.

Всего в столичную программу капремонта включено более 29,7 тыс. домов общей площадью свыше 307 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тыс. лифтов.