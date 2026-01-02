Более половины опрошенных россиян интересуются своей родословной

Согласно опросу исследовательского холдинга РОМИР, в 2025 году наибольшую активность в желании изучить родословную проявляют жители СЗФО, УФО и СФО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Интерес россиян к своей родословной вырос в два раза с 2011 года и составил 52%. Это следует из данных опроса исследовательского холдинга РОМИР, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За последние 14 лет интерес к семейной истории в российском обществе существенно вырос. Если в 2011 году лишь 22% респондентов выражали желание найти информацию о своих предках, то к 2025 году этот показатель достиг 52%. Таким образом, сегодня более половины жителей страны хотели бы знать свое генеалогическое древо", - говорится в материалах к исследованию.

Согласно опросу, в 2025 году наибольшую активность в желании изучить родословную проявляют жители СЗФО (73%), УФО (71%) и СФО (61%). В целом, согласно результатам исследования, женщины чаще выступают хранительницами памяти: интерес к семейной истории у них выше (56%), чем у мужчин (46%).

Президент Института человека РОМИР, доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, что этот тренд имеет глубокое социальное значение. "Знание своей родословной и общение внутри большой межпоколенной семьи - это фундамент для развития личности, семьи и всего социума. Мы видим, что у россиян сформировался осознанный запрос на понимание своих истоков. Предстоящие новогодние каникулы - это идеальная возможность собраться всей семьей, расспросить старших родственников и начать заполнять семейное древо, прививая этот интерес подрастающему поколению", - сказал он.

Во всероссийском исследовании приняли участие 1 500 человек, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России. Исследование проводилось в 2011, 2017 и 2025 годах.