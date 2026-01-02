Пожилых москвичей пригласили на пешие прогулки по городу

Выбрать маршрут можно на сайте проекта "Московское долголетие"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Власти Москвы пригласили горожан пожилого возраста провести активный день с близкими на тематических маршрутах по знаковым местам города. Выбрать маршрут можно на сайте проекта "Московское долголетие" в разделе "День вместе", сообщается на сайте столичной мэрии.

"Пешие прогулки - отличный способ оставаться в тонусе и наслаждаться красотой зимней Москвы. Чтобы они были еще интереснее, в "Московском долголетии" составили 15 маршрутов "День вместе" по всем округам столицы. На прогулку можно пойти в одиночестве или же в компании друзей и семьи. Это отличный вариант досуга для активных каникул", - сообщается на сайте.

Те, кто выберет маршрут по Замоскворечью, посетят старинные палаты XVII века и особняк О. П. Коробковой, заглянут на выставку в Центр Вознесенского и увидят витражи на фасадах Марфо-Мариинской обители милосердия. Завершить путешествие можно программой в Доме культуры "ГЭС-2".

Тренеры "Московского долголетия" рекомендуют горожанам старшего возраста для поддержания отличного настроения и физической формы не только гулять на свежем воздухе, но и начинать свои дни с зарядки. В тренировку можно включить суставную гимнастику и дыхательные практики.