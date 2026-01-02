В Москве сугробы вырастут на 3-4 см за сутки

Во второй половине дня начнется обложной снегопад умеренной интенсивности

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сугробы в Москве за сутки вырастут на 3-4 см, пока они достигают 24 см. Об этом написал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"На утро 2 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 21 см, на Балчуге - 20 см, Тушино - 24 см. Рост сугробов приостановился. В Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске, Клину и Черустях - 25 см, Дмитрове - 24 см, Наро-Фоминске - 23 см, Серпухове - 21 см, Можайске - 20 см. Однако во второй половине дня, в зоне теплого атмосферного фронта, начнется обложной снегопад умеренной интенсивности с ухудшением видимости до 3-4 км, который уже накрыл Смоленщину и Брянщину", - написал Тишковец.

В результате осадков завтра сугробы в Москве и Подмосковье вырастут еще на 3-5 см.