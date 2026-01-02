В Новосибирске ввели свыше 1,3 млн кв. м жилья в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 2 января. /ТАСС/. Темпы ввода жилья в Новосибирске в 2025 году сократились на 14% по сравнению с 2024 годом и составили свыше 1,3 млн кв. м. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2024 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья, что на 12% больше, чем тогда было запланировано.

"1 444 жилых объекта ввели в эксплуатацию в Новосибирске в 2025 году. Сдано 86 многоквартирных домов, рассчитанных на 19 431 квартиру. Общая площадь - 1,1 млн кв. м. Также с января по ноябрь прошлого года построено 1 358 индивидуальных жилых домов общей площадью 218,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении мэрии.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, хорошо зарекомендовал себя механизм комплексного развития территории. Благодаря ему без вложения бюджетных средств в городе появляются детские сады, школы, парки, дороги. Например, в последний день декабря ушедшего года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на ул. Гаранина в Октябрьском районе, где есть встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест.

"В целом в городе новых разрешений на строительство многоквартирных домов выдано на общую площадь 930,8 тыс. кв. м", - добавили в администрации.