В горах Кабардино-Балкарии объявили лавинную опасность

Специалисты рекомендовали покинуть опасную зону

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Угроза схода лавин прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии (КБР) выше 2,5 тыс. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В Кабардино-Балкарии выше 2,5 тыс. м лавиноопасно. Наиболее лавиноопасными районами в Приэльбрусье являются верховья долины реки Баксан, поляны Азау, Чегет и Большие Нарзаны", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют не находиться в опасной зоне, соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах и кататься только на размеченных трассах.