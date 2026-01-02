В Самарской области увеличили выплату заключившим контракт с Минобороны

Ее размер составит 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 2 января. /ТАСС/. Единовременная выплата заключившим контракт с Министерством обороны РФ увеличена в Самарской области с 2026 года почти вдвое - с 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Самарской области единовременная выплата заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации повышается до 1,5 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания долгов до 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ранее размер единовременной выплаты составлял 800 тыс. рублей, из которых региональная и федеральная части составляли по 400 тыс. рублей. С 1 января 2026 года региональная часть увеличена до 1,1 млн рублей.

Всего в регионе действуют 47 дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей.