Одесский депутат вступил в конфликт со строителями из-за общения на русском

Андрей Бабенко выгнал рабочих с объекта из-за того, что они слушали российскую музыку

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховной рады Украины © Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко, используя нецензурную лексику, накричал на строителей и выгнал их с объекта из-за того, что они слушали российскую музыку и общались на русском. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало видео инцидента, на котором депутат требует от строителей выключить российскую музыку и матом оскорбляет тех, кто говорит на русском языке.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.