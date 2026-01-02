Любимова исполнила новогоднюю мечту участницы "Елки желаний" из Горловки

Министр культуры подарила Марии Сокур виолончель

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила новогоднюю мечту 10-летней Марии Сокур из Горловки Донецкой Народной Республики в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Девочка мечтала о виолончели - музыкальном инструменте, о котором она давно просила Деда Мороза. Открытку с ее желанием Любимова сняла с "Елки желаний" и обеспечила исполнение мечты, подарив виолончель.

"Вместе с девочкой и ее мамой посетили Музей музыки, где юной виолончелистке передали музыкальный инструмент. В сопровождении директора музея Михаила Брызгалова мы познакомились с богатой коллекцией учреждения, осмотрели тематические выставки, посвященные отечественной музыкальной культуре XX-XXI веков и юбилею композитора Геннадия Гладкова", - говорится в сообщении.

Также министр уточнила, что у девочки была еще одна мечта - побывать во всех крупных городах России. "Приезд в Москву стал для нее настоящим праздником: для девочки была организована экскурсия по столице. Она прогулялась по Красной площади, почувствовала атмосферу новогодней ярмарки на Манежной площади. <…> Также Маша посетила живописный парк "Зарядье" и ВДНХ", - отметила Любимова.

Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из Донбасса и Новороссии. В ней традиционно участвуют представители федеральных органов власти, деятели культуры, спорта и общественные лидеры.