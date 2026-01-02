Герой России Чикунов рассказал о значении госнаграды для него и его организации

Летчик-испытатель филиала "Региональные самолеты компании "Яковлев" активно участвует в сертификационных испытаниях импортозамещенного самолета SJ-100

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Командир летного отряда, летчик-испытатель филиала "Региональные самолеты компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), Герой России Леонид Чикунов рассказал о значении команды в процессе создания самолета и об эмоциях от награды.

Леонид Чикунов родился 6 декабря 1960 года в Ленинграде в семье фронтовика-блокадника, инвалида Великой Отечественной войны. За время своей трудовой деятельности освоил более 30 типов самолетов и их модификаций. Чикунов первым поднял в воздух в 2008 году российский самолет SSJ-100. В настоящее время активно участвует в сертификационных испытаниях импортозамещенного самолета SJ-100. За особые заслуги перед государством и народом и совершение героических подвигов при испытаниях новой авиационной техники 9 декабря 2025 года Чикунову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

"В Георгиевский зал шел с чувством и радости, и гордости. Гордости за то, что заслуги и нашей организации, и нашего самолета, и мои в том числе - оценены очень высоко. Волею судеб летчик оказывается на вершине большой пирамиды, в основании которой труд многих тысяч людей по всей стране, начиная от конструкторского бюро <…> и заканчивая большим авиазаводом, где каждое утро идут люди на рабочую смену, и их мысли и надежды связаны с успешной судьбой продукта, самолета, который они делают", - рассказал он. От летчика-испытателя тоже зависит многое - история знает трагичные примеры, когда хорошие самолеты лишались путевки в жизнь из-за летных ошибок, напомнил он.