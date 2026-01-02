На Кубани из-за непогоды открыли несколько ПВР

Они расположены в Белореченском и Апшеронском районах

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края открыли несколько пунктов временного размещения (ПВР) в Белореченском и Апшеронском районах на фоне непогоды. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Белореченском и Апшеронском районах работают пункты временного размещения и обогрева. Утром 2 января в Белореченск в пункты, где жители могут согреться, перекусить, выпить чаю и зарядить мобильные устройства, завезли горячую выпечку", - говорится в сообщении.