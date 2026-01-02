Роскосмос показал с орбиты, где живут Деды Морозы России

На снимках представлены в том числе места обитания Йахли-Ики, Кыш Бабая, Мунь Каллсы

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" поделилась кадрами резиденций Дедов Морозов разных народов России, сделанными с космических аппаратов серии "Ресурс-П".

"Россия - дом ста народов. У многих из них есть свой Дед Мороз. Листайте карточки! Вы узнаете имена главных новогодних волшебников и увидите их резиденции из космоса", - предлагают в корпорации.

На снимках представлены места обитания Йахли-Ики (Ханты-Мансийский автономный округ), Кыш Бабая (Республика Татарстан), Мунь Каллсы (Мурманская область) и других Дедов Морозов России.