В Приэльбрусье открыли дополнительные паркинги

Они будут работать во время зимних каникул

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Дополнительные парковочные места оборудовали в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) на время длинных новогодних выходных, сообщили в региональном Минкурортов.

"В Приэльбрусье на период праздничных дней оборудованы бесплатные дополнительные парковочные места на территории пансионата "Иткол" с правой стороны по ходу федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус. Основная парковка на 800 мест от АО "Кавказ.РФ" расположена за мостом поселка Терскол", - отметили в Министерстве курортов и туризма КБР.

С этих парковок осуществляются трансферы на поляну Азау.

"Убедительная просьба, во избежание создания стихийных стоянок вдоль федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус и экстренной эвакуации бесхозных автотранспортных средств, оказывающих негативное влияние на дорожное движение, парковку осуществлять на имеющихся автостоянках", - добавили в ведомстве.