В Петербурге открылись новогодние маршруты

На трех площадях - Дворцовой, Манежной и Московской - по 11 января работает Рождественская ярмарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Жители и гости Санкт-Петербурга в каникулы смогут посетить новогодние маршруты и локации, а также музейные выставки и программы, которые начали работу с 2 января. Как сообщил ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, во время прогулок по Петербургу можно получить новогодние впечатления и от уличных мероприятий, и от посещения учреждений культуры.

"Мы считаем, в новогодние дни нужно как можно больше гулять пешком по городу. Очень много всего интересного - от архитектурного туризма, когда можно просто рассматривать здания-шедевры, до посещения малых и больших музеев - и государственных, и частных. Уверен, что каждому в Петербурге зимой будет чем заняться", - сказал ТАСС Панкевич.

Сразу на трех площадях - Дворцовой, где расположены главная городская елка, а также Манежной и Московской - по 11 января работает Рождественская ярмарка. От Дворцовой площади до Сенной проходит один из новогодних маршрутов, специально разработанных для прогулок на праздниках. "В этом году мы подготовили для жителей и гостей города специальные пешеходные маршруты по новогоднему Петербургу. Протяженность каждого - от трех до пяти километров", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На Конюшенной площади открыт каток с шоу-программой. В сердце Петербурга - на территории Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона развернулся фестиваль "КроншЛёд", где представлены работы лучших ледовых скульпторов из РФ и Казахстана на тему сказок народов России. На Елагином острове 2 января стартовал масштабный зимний фестиваль на льду Winter Fest 2026. В его программе - ледовые шоу с участием звезд фигурного катания, анимационные музыкальные представления, отрывки из балета "Щелкунчик" и мастер-классы.

Еще одним центром притяжения в праздничные дни стал Кронштадт. На Якорной площади города создан зимний городок со световыми проекциями и авторскими мультимедийными зонами. В вечернее время до 14 января на фасаде Морского собора транслируется новогоднее мультимедийное представление, вдохновленное традиционными ремеслами и народным творчеством.

Выставки в музеях

Музеи Санкт-Петербурга возобновили работу 2 января и приглашают на постоянные экспозиции и временные выставки. В Государственном Эрмитаже действуют 15 временных выставок.

"Одна из давних традиций главного музея страны - открывать выставки не по одной, а "залпами", создавая фейерверк впечатлений. Особенно ярким и разнообразным он получается в декабре, когда Дни Эрмитажа плавно перетекают в новогодние праздники. Так, за последний месяц прошлого года в главном музейном комплексе открыли девять выставок, а в главном штабе - три. Это большие и камерные экспозиции, посвященные истории российской культуры, эрмитажной школе реставрации, круглым датам и не только", - сообщила пресс-служба музея.

Посетителей Эрмитажа ждут в том числе самая масштабная из последних временных выставок: "Искусство портрета. Личность и эпоха", экспозиция "14 декабря 1825 года", приуроченная к 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади, а также выставка одного шедевра - полотна Рембрандта Харменса ван Рейна "Жертвоприношение Авраама", недавно прошедшего научную реставрацию.

Государственный Русский музей ждет посетителей на выставках "Архип Куинджи. Иллюзия света" и "Русская традиция", "В зеркале судьбы. Русский исторический портрет", "Эпоха императора Александра III и ее наследие" и других экспозициях.

Пригороды

В музее-заповеднике "Петергоф" посетителей ждут новогодняя елка в Большой оранжерее, спектакли для малышей с родителями, программы в музее "Дворцовая телеграфная станция" с разгадыванием шифров прошлого и в музее семьи Бенуа, где покажут старинные елочные игрушки и первые поздравительные открытки. В Большом петергофском дворце продолжает работу масштабная выставка "Подвиг возрождения" о послевоенном восстановлении Петергофа.

В Царском Селе гостей ждут обзорные экскурсии по Екатерининскому и Александровскому дворцам в новом формате, адаптированном специально для детей с родителями в небольших группах. Кроме того, в преддверии Нового года, когда в Петербург пришли зимние морозы, на Треугольной площади начал работу каток, который считается одним из самых красивых благодаря естественным декорациям вокруг.

В музее-заповеднике "Гатчина" главное праздничное событие - фестиваль "Новогодняя кутерьма". В его афише праздничные концерты, кукольные представления, театрализованные программы о моде времен Петра Чайковского, рождественская ярмарка, показы сказочных мультфильмов и многое другое. В Гатчинском дворце на каникулах также можно посетить большую выставку "Александр III и Чайковский. Царь и Композитор". Среди примечательных экспонатов - первое издание клавира любимой оперы императора "Евгений Онегин" с автографом Чайковского, а также мемориальные предметы из музея-заповедника в Клину, почти никогда не покидающие его стен.

Музей-заповедник "Павловск" приглашает не только побывать в Павловском дворце, но и запланировать обязательную прогулку по заснеженному парку.