В ОП предостерегли россиян от рекомендованных эзотериками инвестиций

По словам члена комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, при потере денег в результате таких инвестиций, следует обращаться в суд

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россиянам следует избегать мошеннических схем вложения денег, основанных на советах эзотериков и астрологов. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Мониторинг сети Интернет, а также содержание Telegram-каналов показывают, что граждане продолжают верить в возможность экономического чуда и удвоения своих сбережений в несколько раз.<...> Чтобы завуалировать свою деятельность без соответствующей лицензии Банка России, а также войти в доверие большего количества россиян инвестиционные рекомендации строятся на астрологических прогнозах, гаданиях, других элементах эзотерики и оккультизма. Гражданам следует избегать инвестиционных решений, основанных на советах специалистов по "магии", - сказал Машаров.

Он отметил, что при переходе по ссылке на сайты финансовых консультантов, аналитиков или в персональные каналы "экспертов" становится очевидным, что основной целью "данных деятелей" является привлечение денег в доверительное управление. "Результат один и тот же - деньги назад не возвращаются, рекомендации не срабатывают, а так называемый аналитик уже скрывается за пределами нашей страны, причем задолго до возбуждения против него уголовного дела по подозрению в совершении мошеннических действий", - сказал Машаров.

По его словам, при потере денежных средств в результате таких инвестиций, следует обращаться в суд. "Прикладывайте договор, подтверждения переводов. Если такого договора нет, то возможность вернуть свои средства практически равна нулю. При этом суд будет длиться годами, так как описанные выше аналитики все имущество, как правило, легализуют через криптовалюты, передают на хранение третьим лицам. Не подавайтесь на заоблачные обещания, посоветуйтесь с близкими и коллегами, сохраните свои деньги", - сказал эксперт.