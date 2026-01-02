Около 200 человек совершили первое в 2026 году восхождение на гору Машук

Оздоровительная прогулка стала для города январской традицией

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Первое в 2026 году восхождение на вершину горы Машук совершили около 200 человек, об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске состоялось первое в этом году восхождение на вершину горы Машук. Эта оздоровительная прогулка, ставшая для города доброй январской традицией, собрала около двухсот человек. Старт, как и всегда, был дан от Поляны песен", - написал Ворошилов.

Мэр также отметил, что в мероприятии приняли участие люди разного возраста, и каждого ждали памятные медали и горячий чай со сладкими угощениями.