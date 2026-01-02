В СФ предупредили о мошенниках, маскирующихся под онлайн-репетиторов и учеников

Сенатор Артем Шейкин посоветовал не переходить по ссылкам от малознакомых людей, какими бы правдоподобными они ни казались

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой маскируются под онлайн-репетиторов или учеников, отправляют фальшивые ссылки на видеозвонки, а затем крадут доступ к почте и соцсетям. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сценарий, в который попадают репетиторы, выглядит предельно убедительно. Преподаватель отправляет ученику привычную ссылку на конференцию, но "ученик" пишет в ответ, что у него ничего не работает: "звук пропадает", "видео не включается", "все зависает". Поэтому он предлагает простой выход - перейти в другой, хорошо знакомый сервис видеозвонков, в котором "точно все работает". Теперь уже он отправляет преподавателю ссылку, которая, на первый взгляд, ведет на популярный сервис видеозвонков с привычным интерфейсом и узнаваемым логотипом. Именно это и создает иллюзию безопасности", - сказал он.

Далее, по словам сенатора, репетитор переходит по ссылке, вводит логин и пароль - в этот момент доступ к его почте оказывается у злоумышленников. "Дальше все происходит стремительно: мошенники меняют пароль, привязывают свои устройства, получают доступ к письмам, к аккаунтам на других платформах, привязанным к этой почте, к облачным хранилищам и даже к финансовым сервисам, если они используют электронную почту для восстановления доступа. Такие атаки разворачиваются за считанные минуты: когда преподаватель пытается повторно войти в свою почту, он видит лишь уведомление о том, что пароль был изменен", - сказал Шейкин.

Зеркальная схема работает против учеников, в ней роль мошенника играет "репетитор", сказал парламентарий. Злоумышленник, по словам сенатора, предлагает провести занятие, отправляет ссылку на "удобный сервис", просит авторизоваться и на всякий случай подтвердить вход. Ученик видит знакомый логотип и вводит данные, а затем родители сталкиваются с тем, что почта ребенка взломана, социальные сети недоступны, а на аккаунты начинают приходить подозрительные письма, объяснил Шейкин.

Чтобы избежать подобных ситуаций важно, в первую очередь, не переходить по ссылкам от малознакомых людей, какими бы правдоподобными они ни казались, объяснил парламентарий. "Если ученик предлагает сменить площадку, преподавателю лучше самостоятельно перейти в предложенный сервис, создать в нем ссылку и отправить ее ученику", - заключил Шейкин.