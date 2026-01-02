В России проанализируют эффективность защиты пенсионеров от мошенников

Мониторинг рассчитан на период с 2025 по 2030 годы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские власти проведут мониторинг эффективности мер защиты граждан старшего поколения от телефонного и интернет-мошенничества. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за проведение анализа назначены Минфин и МВД РФ. В соответствии с документом, мониторинг пока рассчитан на период с 2025 по 2030 годы. По его итогам ежегодно будет предоставляться доклад в Минтруд России.

Ожидаемый результат - предложения по корректировке законодательства для предотвращения мошенничества в отношении пенсионеров (если это будет сочтено необходимым).

В конце декабря правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от кибермошенничества. Новый комплекс мер предполагает восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами: через МФЦ, приложение или сайт банка, по биометрии, с помощью электронной подписи и национального мессенджера MAX.

В соответствии со вторым пакетом мер также предполагается введение специальных детских сим-карт, призванных снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы, а также ограничение количества банковских карт на человека - не более 20 в одни руки. Инициатива содержит предложения по маркировке международных звонков, кроме того, граждане получат возможность сообщить о мошенничестве через "Госуслуги".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что принятые к сегодняшнему дни меры по противодействию телефонным мошенникам сработали - количество таких преступлений сократилось на 7%, а ущерб снизился на 33%.