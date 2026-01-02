Специалисты устранили аварию, оставившую без отопления дома Карачаевска

Подача отопления идет в многоквартирные дома поэтапно, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 2 января./ТАСС/. Специалисты в Карачаево-Черкессии устранили аварию, оставившую без отопления многоквартирные дома Карачаевска, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в Карачаевске завершены, причина технического сбоя устранена. Подача отопления идет в многоквартирные дома поэтапно, с обязательным контролем параметров давления и температуры, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу сети", - написал Темрезов.

Ранее он сообщал, что авария стала причиной отключения отопления в многоквартирных домах Карачаевска.